Dix ans après, le récit exclusif de la chute de François Bozizé

[Cet article a été initialement publié le 5 avril 2013]

En Centrafrique, l’Histoire ne se contente pas d’être répétitive jusqu’à la lie, elle vous revient à la figure tel un boomerang. Dix ans après, c’est dans la suite 930 de l’hôtel Hilton de Yaoundé, là où les autorités camerounaises avaient hébergé Ange-Félix Patassé après sa chute, que logeait depuis le 25 mars celui qui fut son tombeur.

Bozizé ne décolère pas

Joint au téléphone trois jours plus tard par Jeune Afrique, François Bozizé ne décolère pas contre le président tchadien, Idriss Déby Itno, qu’il accuse, exactement comme son prédécesseur, d’avoir instrumentalisé la rébellion qui l’a chassé du pouvoir. Et jure lui aussi qu’il ne compte pas en rester là : « La légalité constitutionnelle a été violée, on ne les laissera pas faire. » En attendant un hypothétique entretien avec Paul Biya et de se trouver un autre pays d’accueil, l’ancien maître de Bangui se veut prudent – réserve oblige – et surtout patient : l’exil, il le sait pour l’avoir déjà vécu, est une course de fond…