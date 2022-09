Tchad : pourquoi le ministre Chérif Mahamat Zene a claqué la porte

C’est peu dire que le président du Conseil militaire de transition (PCMT) Mahamat Idriss Déby Itno, n’a guère apprécié la démission, le 19 septembre, de son ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene. Tant dans la forme (une lettre rendue publique par le concerné sur son compte Twitter), que dans le fond puisque ce dernier rend explicitement responsable le PCMT des « initiatives et interférences répétitives et intempestives » qui, à l’en croire, auraient réduit son rôle et ses prérogatives à ceux d’« un simple figurant ». À cela s’ajoute le fait que le ministre a démissionné depuis Dubaï et à quelques jours de l’Assemblée générale des Nations unies prévue à New York, où il était censé se rendre pour représenter le Tchad.

Mécontentement