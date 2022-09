Football : Arabie saoudite-Égypte-Grèce, un trio inédit candidat à l’organisation du Mondial 2030

La mode des candidatures communes à l’organisation du Mondial de football va-t-elle perdurer ? Après l’édition 2026, qui sera accueillie conjointement par les États-Unis (surtout), le Canada et le Mexique, celle de 2030 pourrait bien se dérouler aussi dans trois pays. Après que l’Espagne et le Portugal – qui avaient pensé associer le Maroc avant que cette hypothèse ne soit écartée – ont déposé un dossier de candidature, ce sont quatre pays sud-américains (Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay) qui ont officialisé, au mois d’août dernier, leur intention de recevoir l’élite du football mondial à la même date.

Au mois de septembre, le quotidien britannique The Times a révélé que trois autres pays – qui plus est de trois continents différents – envisagent à leur tour de se lancer dans la course. L’Arabie saoudite (Asie), l’Égypte (Afrique) et la Grèce (Europe), qui entretiennent de bonnes