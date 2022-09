Sénégal – Oulimata Sarr : les chantiers prioritaires d’une « diplomate » à l’Économie

C’est une exception dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Amadou Ba. « Beaucoup de gens ont été surpris. Avec la nomination d’un gouvernement très politique, on s’attendait à un ministre tout aussi politique. Cette fonction sera un nouveau challenge pour elle », observe une source à l’Économie.

À 51 ans, Oulimata Sarr a été nommée samedi dernier – le 17 septembre – ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Le vendredi 23 septembre, elle remplacera officiellement à ce poste l’ancien vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), Amadou Hott. Un temps pressenti comme Premier ministre, ce dernier semble n’avoir pas résisté à ses inimitiés avec Amadou Ba. En acceptant le poste, la nouvelle ministre dit quant à elle au revoir à plus de trente ans de carrière dans le privé et au sein des Nations unies.

Unanimité

Oulimata Sarr, qui occupait jusqu’ici le poste de directrice régionale de l’agence ONU Femmes, n’hérite pas du portefeuille dans les circonstances les plus propices. Face à l’inflation qui mine le niveau de vie des Sénégalais, Oulimata Sarr devra agir vite, et ce à dix-huit mois de l’élection présidentielle, alors que la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale n’a jamais été aussi fragile.