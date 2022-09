Sénégal : Barthélémy Dias à quitte ou double

La capitale sénégalaise est-elle sur le point de perdre son maire ? Six mois après son procès en appel, Barthélémy Dias devrait être fixé sur son sort ce 21 septembre. Mis en cause dans la mort par arme à feu d’un nervis du Parti démocratique sénégalais (PDS), le 22 décembre 2011, à quelques semaines d’une présidentielle tendue, celui qui était alors un jeune élu socialiste impétueux est devenu, le 23 janvier dernier, le nouveau maire de Dakar. Membre de la coalition Yewwi Askan Wi, il est aussi l’un des principaux opposants au président Macky Sall, et un candidat possible en vue de la présidentielle de 2024.

Le 6 mars 2022, l’audience en appel n’avait guère été à la mesure de l’enjeu. Pliée en quelques heures, après une intervention limitée à deux minutes du père de la victime, Ndiaga Diouf, et les déclarations de Barthélémy Dias. Un procès bâclé où aucun témoin ne s’était présenté.

Séisme