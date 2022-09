Maroc : visite très médiatisée de la patronne des renseignements espagnols

Rien ne semble pouvoir ternir l’idylle entre Rabat et Madrid depuis que l’Espagne a exprimé en mars dernier son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour le Sahara. Après les visites du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et de ses ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, José Manuel Albares et Fernando Grande-Marlaska, c’est au tour de la directrice du Centre national de renseignement d’Espagne, Esperanza Casteleiro Llamazares, de faire le déplacement pour rencontrer, le 15 septembre, à Rabat, son homologue marocain, Abdellatif Hammouchi, le directeur général du pôle DGST-DGSN (Surveillance du territoire et Sûreté nationale).