Algérie : qui est le très discret général Chouiter, nouveau « Monsieur sécurité » de l’armée ?

« C’est un enfant de la boîte qui revient ». C’est ainsi qu’une vieille connaissance du général Abdelaziz Nouiouet Chouiter résume le parcours de ce dernier après sa nomination par décret, le 7 septembre, à la tête de la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA), dédiée au renseignement et à la sécurité militaires. Quatre ans après son admission à la retraite en 2018, Chouiter revient ainsi aux affaires, et succède au général Sid Ali Ould Zmirli, lequel était en poste depuis mars 2020.

Le ministère de la Défense, qui a annoncé cette nomination, n’a pas donné d’explications sur l’éviction de Zmirli. Selon nos informations, son départ est lié aux enquêtes en cours visant des officiers de la DCSA et de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE), en raison de soupçons de divulgation de secrets d’État et d’un complot contre l’armée.

Lutte anti-terroriste