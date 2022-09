Tchad : l’ancien chef rebelle Tom Erdimi de retour à N’Djamena

Tom Erdimi est arrivé ce vendredi 16 septembre en fin de matinée à N’Djamena à bord d’un vol d’EgyptAir et a été accueilli notamment par son frère jumeau, Timan Erdimi, cofondateur et commandant en chef de l’Union des forces de la résistance (UFR), l’un des principaux mouvements rebelles.

L’UFR, qui a longtemps accusé le pouvoir tchadien d’avoir « négocié » avec l’Égypte l’arrestation et le placement en détention de Tom Erdimi, avait notamment exigé sa libération pour sa participation au Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), lancé le 20 août, mais qui a connu des débuts laborieux.

Appel à « la paix et [à] la réconciliation »

Arborant un ample boubou blanc, chéchia vissée sur la tête, Tom Erdimi a été accueilli par de nombreux proches et sympathisants, en présence de deux membres du gouvernement. À sa descente d’avion, il a remercié « les Tchadiens […] qui se sont mobilisés » pour « faciliter [sa] libération » et « en particulier » son frère et « le président du Conseil militaire de transition », Mahamat Idriss Déby Itno.

Il a appelé à « la paix et [à] la réconciliation, dans un système démocratique », un mois après le début des travaux du DNIS et à 15 jours de sa clôture prévue. Rien n’a filtré à ce jour sur les circonstances de la libération de Tom Erdimi au Caire – tout juste sait-on qu’il a bénéficié d’une grâce du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Après l’annonce de la mort de son père, Mahamat Idriss Déby Itno a promis aux Tchadiens et à la communauté internationale de rendre le pouvoir aux civils à l’issue d’ « élections libres et démocratiques » après une transition de dix-huit mois, renouvelable une fois, et un grand dialogue de réconciliation nationale incluant toutes les oppositions, politique et armée.

