Exclusif – RDC : le conseiller stratégique de Tshisekedi, Vidiye Tshimanga, démissionne

Capture d’écran de la vidéo diffusée par le journal Le Temps, et mettant en cause Vidiye Tshimanga. © YouTube/Le Temps

« J’ai déposé ma démission ce matin auprès du chef de l’État. Une décision mûrement réfléchie afin d’avoir toute la liberté de dénoncer et lever le voile sur les commanditaires de cette machination. Et ainsi démontrer, preuves à l’appui, les manipulations et détournements de mes propos », annonce, en exclusivité à Jeune Afrique, Vidiye Tshimanga.

Le conseiller stratégique de Félix Tshisekedi est dans la tourmente depuis la publication, ce 15 septembre par le journal suisse Le Temps, de plusieurs vidéos (voir ci-dessous) dans lesquelles il négocie de l’argent auprès de pseudo-investisseurs.

« Vous allez investir vos 200 millions. Vos 200 millions sont à vous. Vous devez faire du profit. Nous allons partager les parts de la société. Pas pour mes beaux yeux, mais parce que je vous apporte de la sécurité », entend-on le dire, attablé dans un restaurant londonien en plein mois de juillet avec de mystérieux investisseurs, un homme et une femme. Vidiye Tshimanga ne sait pas qu’il est piégé.

Mystérieux investisseurs