Tourisme : indésirables en Europe, les Russes plus que les bienvenus en Égypte

Depuis le 31 août dernier, il est devenu plus compliqué pour les citoyens russes de se rendre dans l’un des 27 pays de l’Union européenne (UE). Il est désormais plus long, plus compliqué et plus cher d’obtenir un visa, et si certaines capitales européennes rejettent l’idée de fermer complètement la porte, d’autres États membres plaident pour une interdiction totale d’accès tant que durera la guerre en Ukraine.

Compatibilité bancaire

En Égypte, qui est déjà une destination prisée des touristes russes, on veut croire qu’une partie des vacanciers privés de séjour en Europe vont se rabattre sur les rives du Nil ou de la mer Rouge. Et dans cette optique, tout est fait pour leur faciliter les choses. La Banque centrale égyptienne est ainsi en discussion avec son homologue russe afin de rendre possible l’utilisation du rouble sur son territoire. Et plus particulièrement de rendre le système bancaire égyptien compatible avec les cartes de paiement Mir. Mis en place en 2015 après les premières sanctions infligées à la Russie à la suite de l’annexion de la Crimée, Mir est un protocole de paiement concurrent de Visa ou Mastercard. Si ses débuts ont pu être laborieux, on estime aujourd’hui que 100 millions de cartes de paiement Mir sont en circulation et permettent d’effectuer des règlements d’achat dans différents pays d’Asie ou du Moyen-Orient, sur le site chinois Alibaba ou encore en Turquie.