Bénin : l’État islamique revendique plusieurs attaques dans le Nord

C’est une première. L’État islamique au Grand Sahara (EIGS) a revendiqué, ce 15 septembre, avoir mené plusieurs frappes sur le territoire béninois, dans un texte diffusé par Al Naba, l’organe de propagande du groupe armé qui sévit au Sahel. Si les attaques attribuées à des jihadistes se multiplient depuis plusieurs mois dans le nord du pays, région frontalière avec le Burkina Faso et le Niger, cette revendication est inédite.

Al Naba, qui se félicite de « l’extension des actions » des jihadistes vers le sud, affirme que des « combattants » de l’EIGS ont attaqué des militaires béninois le 1er juillet dernier, dans le département de l’Aliburi. Un accrochage « à l’arme légère et aux tirs de mortiers », qui se serait soldé par la mort de quatre soldats et plusieurs blessés dans les rangs béninois. Les jihadistes, qui se sont repliés sur une base dont la localisation n’est pas précisée, auraient ensuite pris la fuite, avec « des armes et des équipements ».