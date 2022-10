Lionel Talon : business, politique, people… Le réseau du très secret fils du président béninois

GR_Lionel Talon2

Dans le premier cercle de Patrice Talon, le président béninois, la simple mention du prénom de son fils suscite invariablement la même réponse : les deux hommes évoluent dans des couloirs séparés, sans aucun mélange des genres. Si Lionel Talon, 36 ans, ne rechigne pas à se montrer devant les caméras lorsqu’il reçoit un VIP dans le centre sportif et culturel Eya, qu’il a fondé à Cotonou, ce businessman passionné de football et de musique veille également à se montrer très secret.

Ses intimes insistent sur le fait qu’il ne se mêle pas de politique – tout comme le chef de l’État ne s’immisce pas, ou plus, dans les affaires du groupe familial. Lionel Talon s’est néanmoins vu confier une part non négligeable de la gestion des activités jadis pilotées par son père, à l’instar de sa sœur Karen, dont il est très proche. Il les a d’ailleurs diversifiées, de l’hôtellerie aux engrais. Et il entretient par ailleurs de solides relations avec certains des collaborateurs de confiance de Patrice Talon. Voici les amis de Lionel Talon.

© Photomontage : Jeune Afrique

Les réseaux de Lionel Talon sont très denses dans les sphères économiques. Dans le domaine de l’or blanc, le président du Conseil d’administration de la Société pour le développement du Coton (Sodeco) sait pouvoir compter sur son prédécesseur Eustache Kotingan, désormais patron du Conseil national du patronat du Bénin (CNP). Officiellement élu en mai dernier, ce dernier assumait déjà depuis juin 2020 l’intérim à la tête du CNP, dont il était jusqu’alors le premier vice-président, après l’éviction de Sébastien Ajavon.