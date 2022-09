Sénégal : Transcon, l’entreprise tchèque qui construit des aéroports « en Lego »

Le président Macky Sall inaugure l’aéroport international de Saint-Louis, le 14 juillet 2022. © Le Président Macky Sall a procédé ce jeudi 14 juillet 2022 à l’inauguration de l’aéroport international de Saint-Louis d’un coût de plus de 23 milliards FCFA.

Inauguré le 14 juillet dernier, l’aéroport international de Saint-Louis s’apprête à renouer avec les vols moyen-courriers. Son entrée en service – d’ici à la fin de l’année ou début 2023 – précédera de quelques mois le début de l’exploitation du champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA), qui s’étend de part et d’autre de la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie. Le terminal flambant neuf devrait ainsi être emprunté par les différents acteurs du secteur du pétrole et du gaz.

À Lire Sénégal : l’aéroport international Blaise Diagne veut être le plus important d’Afrique de l’Ouest

Construite par l’entreprise tchèque Transcon Electronic Systems, l’infrastructure a également mobilisé une trentaine de sous-traitants locaux et européens. Sa particularité est d’avoir été conçue grâce à la technologie modulaire : un terminal, un hangar, une tour de contrôle qui s’assemblent comme des briques de Lego. « C’est le premier aéroport 100 % modulaire au monde », explique Ilja Mazanek junior, directeur