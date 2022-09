Bruno Pietracci (Coca-Cola) : « Travailler avec des embouteilleurs locaux nous permettra d’accélérer notre essor »

Une présence dans tous les pays africains, plus de 100 usines, quelque 50 000 collaborateurs employés par la compagnie et ses embouteilleurs. C’est avec ces indicateurs que Bruno Pietracci, le président Afrique de Coca-Cola, rappelle l’empreinte du géant américain (38,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021) sur le continent. S’il n’y réalise qu’une part très modeste de son activité globale (estimée à 5 %, Coca ne détaillant pas son CA africain), il demeure dans nombre de pays l’acteur dominant des ventes de boissons non alcoolisées.

Sa part de marché se monte à 50 % en zone subsaharienne (sur les ventes en grande distribution), avec des positions encore plus fortes sur le segment des sodas – 55 % au Nigeria, 56 % en Afrique du Sud, 82 % au Kenya –, selon les données d’Euromonitor International. Pourtant, la multinationale basée à Atlanta fait face à une concurrence croissante de la part des marques locales. Une compétition qui va se renforcer après la fin de l’alliance entre l’Américain et l’un de ses embouteilleurs historiques, le groupe français Castel, ce dernier entendant en profiter pour pousser ses propres marques.

À cela s’ajoutent les difficultés provoquées par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine : renchérissement du coût des matières premières, tensions logistiques, érosion du pouvoir d’achat. Pour Bruno Pietracci, ancien de McKinsey qui a rejoint Coca-Cola il y a quatorze ans, cet environnement incite à être toujours plus agile et inventif. Installé sur le continent (à Johannesburg) depuis 2018, ce Brésilien féru de football a été un temps président Afrique et Moyen-Orient avant, à la faveur d’une réorganisation du groupe, de se concentrer sur les opérations africaines à partir de début 2021. Sa mission : accélérer le déploiement de la stratégie visant à faire de Coca un géant multi-boissons.

Jeune Afrique : Covid-19, guerre en Ukraine, hausse des cours des matières premières, accroissement de la concurrence… L’environnement économique est difficile sur le continent. Comment faites-vous face ?