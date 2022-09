Égypte-Qatar : une visite avec la Libye en toile de fond

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a achevé le 14 septembre son séjour à Doha, où il s’est entretenu avec l’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Après que l’Égypte a fait partie des pays ayant imposé un blocus au petit émirat entre 2017 et 2021, cette visite scelle la réconciliation entre Doha et Le Caire.

« Je suis heureux de la visite à Doha de mon frère Abdel Fattah el-Sissi, qui a renforcé les relations qatari-égyptiennes et nous a permis de discuter des moyens de satisfaire les aspirations de nos deux peuples frères, de servir la cause de nos nations arabes et islamiques, et de soutenir la sécurité, la paix et la stabilité dans notre région », a tweeté l’émir du Qatar le 15 septembre.

5 milliards de dollars d’investissements

Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 2021, les deux pays tentent de renouer des partenariats économiques. Les deux chefs