Côte d’Ivoire : à San Pedro, Arise lorgne les minerais de la sous-région

Le logisticien panafricain Arise a réuni un parterre de personnalités ce 14 septembre dans le deuxième port du pays au niveau du trafic après Abidjan, pour lancer officiellement l’exploitation du terminal industriel polyvalent de San Pedro (TIPSP). Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, le président de l’Assemblée nationale et partenaire d’Arise via S.Energie (groupe Snedai, dont il occupe la présidence), Adama Bictogo, ont fait le déplacement, tout comme Amadou Koné, le ministre des Transports et son homologue à l’Équipement, Amédé Kouakou. Gagan Gupta, le fondateur et PDG d’Arise, était également présent.

San Pedro devient le deuxième investissement portuaire d’Arise après celui d’Owendo au Gabon. Ce terminal a nécessité plus 171 millions d’euros en fonds propres à hauteur de plus de 40 %, et près de 60 % de dettes. Un pool bancaire constitué de Standard Bank of South Africa