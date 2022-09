Cameroun : avec Jean-Pierre Amougou Belinga, une polémique peut en cacher une autre

Sans doute s’en serait-il bien passé. Au Cameroun, Jean-Pierre Amougou Belinga n’en finit plus de faire parler de lui. Sujet médiatique par excellence, l’homme d’affaires à la fulgurante ascension, patron de Vision 4 et de Telesud, se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs.

Il ne s’agit pas ici du contentieux qui l’oppose à l’administration fiscale et qui l’a précipité, bien malgré lui, au cœur de la guerre des clans qui fait rage à Yaoundé dans la perspective de l’après-Biya. Cette fois, la polémique est partie de l’inauguration d’un immeuble devant abriter les bureaux de ses entreprises.

Bloc de béton et de verre

Il faut dire qu’Amougou Belinga n’a pas fait dans la dentelle. L’évènement, qui s’est tenu à la fin d’août, a donné lieu à un défilé de personnalités et a fait l’objet de plusieurs reportages dithyrambiques dans les médias de l’homme d’affaires et dans une certaine presse. Le bloc de béton et de verre, situé en plein cœur de la capitale, en face du palais des sports et non loin du nouvel hypermarché construit par Carrefour, est présenté par l’entourage du magnat comme l’illustration de sa volonté de « donner un coup de modernité au groupe » qu’il a bâti.