Banques africaines : 25 milliards de profits et 25 champions continentaux

300 CHAMPIONS DE LA FINANCE – En matière de rentabilité, l’année 2021 a été, tout comme en termes d’activité, un exercice de fort redressement pour les leaders africains du secteur bancaire. Pour les 168 groupes à propos desquels nous disposons de données complètes sur 2021, aucun n’affiche de pertes, et leur résultat net cumulé ressort à 25,8 milliards dollars ! Par comparaison, cela représente, pour ces mêmes groupes, une hausse de plus de 40 % en 2020, variation qui prend en compte aussi les évolutions des taux de change des monnaies locales et des périmètres des banques.

Leur rentabilité commerciale, à savoir les profits nets rapportés au produit net bancaire s’affiche sur 2021 à 32,94 %, un excellent niveau. À titre de comparaison, le groupe BNP Paribas, au plan mondial, a enregistré un ratio de 20,5 % l’an dernier. Ces mêmes 168 groupes enregistrent, par ailleurs, en moyenne un ratio de résultat net sur leur total de bilan de 1,3 %. Le sud-africain Firstrand présente le résultat net le plus important (1,76 milliard de dollars) et vient d’enregistrer un bénéfice historique au cours du premier semestre de 2022 ! Juste derrière dans ce classement, son compatriote Standard Bank (1,76 milliard de dollars également, en hausse de 44 %) a lui aussi été tiré par la reprise commerciale de ses clients.