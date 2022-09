Sénégal : divisée, l’opposition peut-elle faire front contre Macky Sall ?

« Macky Sall, tu es minoritaire dans ce pays. Tu ne mérites plus que je te vouvoie. Je te le dis : la récréation est terminée. » Lorsqu’il s’agit de s’adresser au chef de l’État, Barthélémy Dias, le maire de Dakar, ne fait pas dans la dentelle. Mais son animosité semble s’être renforcée en cette rentrée parlementaire, et sa déclaration, provocante et belliqueuse, est un peu à l’image de la session inaugurale du 12 septembre dernier. Et tant pis s’il y a de la casse.

Dans une déclaration rendue publique le 13 septembre, l’opposant a ainsi appelé les Sénégalais à « envahir l’Assemblée nationale » pour dire leur opposition à un éventuel troisième mandat de Macky Sall, et ce, au retour du Magal de Touba. La veille, il avait fait le show dans l’hémicycle, s’en prenant dès le début de la séance aux huissiers et allant jusqu’à arracher le micro de l’un de ses collègues de la majorité. Au fil des heures, la séance a tourné à l’affrontement ouvert entre les élus et les forces de l’ordre − la gendarmerie, c’est le « 166e député de Macky Sall », a ironisé Barthélémy Dias.