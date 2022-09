Maroc-France : l’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal, quitte ses fonctions

L’ex-ambassadrice de France à Rabat Hélène Le Gal. © Nicolas Liponne/NurPhoto via AFP

Clap de fin pour Hélène Le Gal. Presque trois ans jour pour jour après sa nomination au poste d’ambassadrice de France au Maroc en septembre 2019, l’ambassade vient d’officialiser le départ de la diplomate de 55 ans.

Son séjour à Rabat a été marqué par la dégradation des relations entre le royaume et l’Hexagone sur fond de polémiques, notamment celles liée à l’affaire Pegasus et à la position de la France sur le Sahara occidental.

Le Maroc réclame désormais un soutien direct et univoque sur ce qu’il considère comme « ses provinces du Sud », et aimerait voir l’Élysée s’aligner sur les positions américaine et espagnole.

Conformément à ce qui avait fuité dans la presse, celle qui fut aussi l’ancienne conseillère Afrique de François Hollande posera ses valises à Bruxelles, où elle prendra la tête du département Moyen-Orient et Afrique du Nord du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), équivalent du ministère des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE).

Contacté par Jeune Afrique, le SEAE confirme que la désormais ex-ambassadrice entrera en fonction en octobre. En attendant la nomination de son successeur, l’intérim est assuré par Arnaud Pescheux, nommé ministre conseiller à l’ambassade au mois d’août dernier.