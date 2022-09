Pétrole : le Nigeria perd son statut de premier producteur africain

Le niveau le plus bas depuis des décennies et moins de la moitié des taux de production quotidiens d’il y a 10 ans : les chiffres du régulateur nigérian sont sans appel, la production de pétrole du Nigeria décroche, passant en août sous la barre des 1 million de barils par jour (bpj).

« Le vol de pétrole est un problème récurrent et je ne vois pas de changement dans un avenir prévisible », estime Stephen Brennock, analyste du courtier PVM Oil Associates. « Le pays est clairement coincé dans une ornière et pourrait se trouver à jouer les seconds rôles face à l’Angola pendant un bon moment ».

Depuis 2020, et dans un contexte de crise sécuritaire croissante, la production de pétrole du Nigeria est en baisse. Le vol de pétrole généralisé a fortement plombé les finances de l’État, tant et si bien