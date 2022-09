Start-up : le boom des agri-tech face aux manques de moyens

Si les défis liés à leur développement sont de taille, les solutions de pointe de l’agri-tech semblent offrir une solution aux enjeux de l’agriculture africaine tels que l’adaptation au changement climatique. Dans son dernier rapport, Ventures Africa a indiqué que les start-up africaines du secteur avaient bénéficié de quelque 95 millions de dollars de financement en 2021 (+58,5 % sur un an). Ce montant constitue 4,4 % du financement global que les jeunes pousses technologiques du continent ont reçu l’année dernière.

Un rapport de McKinsey souligne néanmoins qu’une large part des petits agriculteurs a toujours un besoin urgent de ces technologies. Ces mêmes petits exploitants agricoles composent plus de 60 % de la population de l’Afrique subsaharienne. À l’occasion du Forum 2022 sur la révolution verte en Afrique (AGRF),