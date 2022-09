Afrique-Caraïbes : cinq questions pour comprendre le décalage économique

« Il est temps de nous regarder en face et non plus de regarder vers le Nord », a plaidé auprès des représentants africains et caribéens présents Mia Mottley, Première ministre de Barbade, le 1er septembre, en ouverture du Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (#Actif2022) organisé à Bridgetown, la capitale du pays.

S’ils représentent un poids considérable au sein de multiples organisations multilatérales – tels que l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et le Commonwealth – les pays africains et caribéens n’ont guère développé de relations économiques fortes, ni de stratégies communes au sein de ces institutions. Et leur partenariat demeure « sous-investi », selon la diplomate saint-lucienne Len Ishmaël, professeure affiliée à l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P).

