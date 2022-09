Côte d’Ivoire : CDCI, CFAO, Auchan, bataille rangée dans les supermarchés

Ouverture de magasins, rachat de supermarchés existants, arrivée d’un nouveau distributeur, formation de 400 jeunes en cours… Le dynamisme de la grande distribution ne se dément pas en Côte d’Ivoire. Depuis longtemps, le secteur est dominé par un acteur, Prosuma pour Société ivoirienne de promotion de supermarchés qui, piloté par le tandem Abou Kassam (président) et Karim Fakhry (directeur général), affiche un réseau de 160 magasins répartis en 23 enseignes.

À Lire Côte d’Ivoire : Prosuma, la grande distribution en taille patron

Alors que personne ne conteste sa position de leader, il se joue ces derniers temps une bataille pour la place de numéro deux sur un marché en plein essor et au fort potentiel. Le retail alimentaire ivoirien, traditionnel et moderne, représenterait quelque 2,5 milliards d’euros par an.

Divergence de vue

Si le challenger historique, la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), maintient ses ambitions, il sort tout juste d’un