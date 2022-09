Exclusif – Maroc : Mohammed VI assistera au sommet arabe d’Alger

C’est une information qui pourrait augurer d’un climat de décrispation totalement nouveau entre le Maroc et son voisin algérien. Jeune Afrique a appris de sources très bien informées que sur instructions des plus hautes autorités marocaines, des contacts ont été établis avec plusieurs pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn…) pour les informer que le roi Mohammed VI « prendra part personnellement » au 31e sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre prochain à Alger.

Le message de Rabat