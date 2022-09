États-Unis : la diaspora africaine au cœur de la stratégie de Biden

C’est un gala un peu particulier qui s’est tenu en avril dans les luxueux salons du Mandarin Oriental, à Washington. Organisé par le Nigerian Physicians Advocacy Group, l’African Primary Healthcare Foundation et la Constituency for Africa, il visait à célébrer le fait que jamais encore autant d’Africains de la diaspora n’étaient parvenus à se faire une place au sommet de l’État.

>>> Retrouvez cet article en anglais sur The Africa Report : America’s great strength: The African diaspora <<<

Ce jour-là, il y a du beau monde. Akunna Cook, la secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines, a fait le déplacement, tout comme Enoh T. Ebong, la directrice de l’Agence américaine pour le commerce et le développement, et Funmi Olorunnipa Badejo, la conseillère juridique de la Maison Blanche. Même la très demandée Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a répondu à l’invitation.

It was a great night of recognition for Nigerian-Americans excelling in the Biden administration. Happy to join the award ceremony and to meet such dynamic professionals including Enoh T. Ebong, @osaremen_ , Funmi Olorunnipa Badejo, Dr Kechi Achebe, @CRAguh and @IkeUmunnah! pic.twitter.com/tNchvTW3gU