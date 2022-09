Natalie Kolbe (Norrsken22) : « Pour survivre, toutes les entreprises doivent se digitaliser »

Après avoir effectué presque toute sa carrière au sein du géant Actis, Natalie Kolbe a rejoint début 2022 le dernier fonds de la fondation Norrsken en tant directrice générale, fonction qu’elle partage avec Ngetha Waithaka et Lexi Novitske. La société suédoise fondée par Niklas Adalberth (à l’origine de la fintech Klarna) s’est associée à une trentaine de fondateurs de licornes – dont Olugbenga Agboola, de Flutterwave – et des investisseurs chevronnés pour lancer Norrsken 22 African Tech Growth Fund, un véhicule ciblant les champions numériques de demain. Après avoir levé 110 millions de dollars en janvier et effectué déjà deux prises de participation, ses dirigeants prévoient de finaliser un deuxième tour de table d’ici à la fin de l’année.