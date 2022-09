Pénurie de carburant en RDC : vers un fragile retour à la normale ?

Vendredi 9 septembre, Félix Tshisekedi a chargé le gouvernement de reconstituer le stock stratégique de carburant du pays, en souffrance depuis un peu plus d’une semaine. Le chef de l’État a, de plus, exigé l’instauration de nouvelles mesures visant à « réduire la pression sur les finances publiques et les revenus des entreprises tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe ».

Des annonces intervenues après la soudaine pénurie d’essence qui a notamment frappé Kinshasa, tout au long de la semaine dernière, et ce dans toutes les stations-service de la capitale. Avec pour conséquences, des files d’attente interminables, une spéculation échevelée chez les revendeurs informels, et un coût des transports en forte hausse.