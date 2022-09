Affaire des militaires ivoiriens : ce qu’Assimi Goïta veut obtenir d’Alassane Ouattara

Trois hommes sont au cœur du dernier (et ultime ?) round de négociations en vue de la libération des militaires ivoiriens : les ministres malien et togolais des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop et Robert Dussey, ainsi que Fidèle Sarassoro, le directeur de cabinet du chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, et secrétaire du Conseil national de sécurité (CNS). Selon nos informations, tous travaillent actuellement à la rédaction d’une proposition que la Côte d’Ivoire pourrait faire au Mali. Et un point apparaît crucial dans ce document.

Tentative de déstabilisation