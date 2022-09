CAN 2023 : la Côte d’Ivoire dans la dernière ligne droite

Avant le match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 entre la Côte d’Ivoire et la Zambie, au stade de Yamoussoukro, le 3 juin 2022. © ISSOUF SANOGO/AFP

C’est la course contre la montre pour terminer les travaux de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera en janvier et février 2024 en Côte d’Ivoire. Le président Ouattara suit de près l’évolution des chantiers qui, en ce qui concerne les stades et les aires d’entraînements des 24 équipes qualifiées, ont coûté chacun près de 500 milliards de F CFA.

Le comité national d’organisation (Cocan), présidé par l’ancien ministre des Sports François Amichia, compte dans ses rangs des représentants de la Fédération ivoirienne de football (FIF), ceux de plusieurs ministères et d’autres administrations. Après des mois de tensions entre celui-ci et le ministère des Sports, durant les travaux du comité de normalisation de la FIF, le calme est enfin revenu à la faveur d’un arbitrage du Premier ministre Patrick Achi, qui assure la tutelle du Cocan.

D’abord prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, la compétition a été décalée par la CAF au début de l’année 2024, officiellement pour des questions météorologiques. En effet, en milieu d’année, la Côte d’Ivoire connaît de fortes pluies, exposant le pays à des risques élevés d’inondations. En outre, le report de la compétition, dont la phase de qualifications s’achèvera en mars 2023, doit avoir pour effet de limiter les éventuels retards en allongeant les délais de livraison des infrastructures nécessaires.