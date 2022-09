Gambie : la pression s’accentue sur Adama Barrow pour que Yahya Jammeh soit jugé

Le gouvernement gambien s’est officiellement engagé, en mai dernier, à mettre en œuvre les recommandations de la Commission vérité, qui a établi les responsabilités des dignitaires du régime de Yahya Jammeh. Ce dernier est accusé de nombreux crimes (meurtres, tortures, viols, détentions arbitraires), aux côtés de hauts fonctionnaires et des junglers, ses mercenaires lorsqu’il était au pouvoir. Le rapport de la commission, qui a été présenté au président et rendu public en décembre, est basé sur les auditions des victimes et des témoins des crimes perpétrés de 1994 à 2017. Pas moins de 265 recommandations ont été formulées et les 70 coupables présumés seront donc poursuivis.

