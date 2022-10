Fibre optique sous-marine : Google et Meta, concurrents mais complémentaires en Afrique

Sidi Krir en Égypte, Gênes en Italie, Djibouti et Berbera en Somalie : 2Africa, lancé par Meta et huit partenaires (dont Orange, MTN, China Mobile ou Vodafone), n’a atteint que quatre villes à ce jour. C’est encore peu pour un monstre de 45 000 km, censé faire le tour de l’Afrique d’ici 2023. Son achèvement a récemment été repoussé à 2024, selon Paul Gabla, vice-président d’Alcatel Marine Networks, fournisseur de 2Africa (et d’Equiano) tandis que la mise en activité d’Equiano (de Google) qui longe la côte Ouest du continent, a été officialisée début septembre, un mois après son arrivée au Cap, en Afrique du Sud.

S’il existe un tel écart d’avancement entre leurs projets, c’est parce que les deux géants ont choisi des stratégies différentes. « 2Africa est un consortium, alors que Google construit ce câble pour lui-même », résume Thomas King, CTO de DE-CIX, l’un des principaux fournisseurs