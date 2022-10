Côte d’Ivoire : avec le Parc des expos, Abidjan se rêve en hub régional

Abidjan rêve en grand avec son projet de Parc des expositions situé dans le sud de la ville, sur la route de l’aéroport international Félix Houphouët Boigny. Pensée et initiée par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly quand il envisageait d’y prêter serment s’il avait été élu président de la République, cette nouvelle infrastructure porte une grande ambition.

À Lire Côte d’Ivoire : à Abidjan, les six chantiers prioritaires d’une transformation capitale

Son intérêt le plus évident est d’offrir des espaces adéquats pour accueillir de grandes conférences internationales, des salons et certains évènements sportifs. En effet, le palais des Congrès du Sofitel Ivoire d’Abidjan, avec sa salle de 1 300 places, est devenu trop exigu. Le nouveau complexe, développé par le groupe PFO Africa et ses partenaires – dont le belge Besix, les français JL Event et Vinci Énergie et plusieurs autres entreprises parmi lesquelles Solid et Gagne – pour un montant estimé à 53 milliards de F CFA,