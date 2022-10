Télécoms : frais d’itinérance des données, et si c’était la fin ?

Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon, Lin Mombo, et son homologue du Togo, Michel Yaovi Galley , lors de la signature, le 4 août 2022, du protocole d’accord mettant fin aux frais de roaming (frais d’itinérance) entre les deux pays. © Direct Infos Gabon

Le 8 août, à Lomé, Lin Mombo, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Gabon, a volontiers serré la main de Michel Yaovi Galley, son homologue togolais. Les deux pays ont, à cette date, acté la fin des frais d’itinérance (roaming). Cette décision permet aux Gabonais et aux Togolais amenés à voyager dans l’autre pays de profiter, selon les institutions de chacun des États, « d’une baisse drastique des prix sur les communications mobiles (voix, data et SMS) ».

C’est un accord bilatéral de plus pour Libreville, pionnier en la matière, qui a déjà conclu des partenariats avec le Congo et le Rwanda. L’initiative est rare à l’échelle d’un continent, où la fin des frais d’itinérance entre les pays se profile encore en pointillé. À ce jour, la seule réussite régionale se trouve en Afrique de l’Est, avec le One Network amorcé en 2014, et adopté par le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, l’Ouganda, le Burundi et la Tanzanie.

En Afrique centrale, la Cemac devait acter la fin du roaming en 2021. Mais, en pratique, les prix n’ont pas bougé. En Afrique de l’Ouest, la Cedeao a rallié en 2017 certains pays à des principes communs, sans parvenir à réunir tous ses membres dans une phase d’expérimentation. Elle a finalement réuni le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée, le Togo, le Sénégal et le Bénin en 2021, autour d’un texte commun encore non appliqué.

Blocages politiques et pertes de recettes

À l’échelle du continent, le projet phare dans le domaine s’inspire du modèle est-africain. Lancé en 2016, One Africa Network est un projet de marché unique piloté par l’initiative Smart Africa, qui regroupe 32 pays signataires. « C’est un plan qui se met en place par paliers, souligne Lacina Koné, son directeur général. Il y a d’abord des initiatives bilatérales, sous-régionales puis régionales. L’adoption de lignes directrices harmonisées permettra ensuite une véritable intégration continentale. »