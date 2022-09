Tête-à-tête avec Alassane Ouattara, rencontre avec Blaise Compaoré… Ce que Damiba a fait à Abidjan

Paul-Henri Sandaogo Damiba et Alassane Ouattara, le 5 septembre. © SIA KAMBOU/AFP

Seconde et dernière étape d’une tournée à l’étranger débutée au Mali deux jours plus tôt, la première depuis son accession au pouvoir à la faveur du coup d’État du 24 janvier, le lieutenant-colonel burkinabè Paul-Henri Sandaogo Damiba était à Abidjan ce 5 septembre pour une visite « d’amitié et de travail ».

Accueilli dès sa descente d’avion en fin de matinée par le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, il a ensuite rejoint Alassane Ouattara à la présidence. Après s’être vus avec leurs équipes respectives, les deux hommes ont échangé en tête à tête. Au cœur de cette discussion d’une heure, la question sécuritaire.

Opérations conjointes