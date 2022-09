Climat : la colère de Macky Sall, Félix Tshisekedi et Nana Akufo-Addo contre les Occidentaux

Macky Sall et Félix Tshisekedi au Sommet sur l’adaptation en Afrique à Rotterdam, le 5 septembre 2022. © Le Sommet sur l’adaptation en Afrique expose les grandes lignes d’une « percée en matière d’adaptation » en 5 points pour la conférence climatique clé de l’ONU en Égypte (COP27) en novembre prochain et 55 millions de dollars de nouveaux financements pour mobiliser plus de 5 milliards de dollars dans des projets d’action d’adaptation climatique pour l’Afrique Ruben May/GCA