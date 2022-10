Togo – Investissements, agriculture, industrie : les clés du rebond

Depuis six mois, l’inflation rogne chaque jour un peu plus le panier de la ménagère, et dans le Nord du pays, la région des Savanes, frontalière avec le Burkina Faso, est confrontée aux incursions de groupes jihadistes, lesquels font peser une menace sur les populations comme sur l’économie. Le Togo saura-t-il préserver son attractivité et sa réputation de pays où il fait bon vivre et faire des affaires ?

Les pouvoirs publics semblent en tout cas déterminés à trouver un compromis entre inflation et croissance, ainsi qu’à renforcer la stabilité sécuritaire, économique et sociale. « L’insécurité freine l’élan positif et détourne les autorités des priorités de développement, puisqu’elles doivent consentir davantage de ressources dans les effectifs et équipements militaires. Il est donc primordial de garantir la sécurité, qui attire les investisseurs », reconnaît le patron d’un groupe bancaire établi à Lomé.