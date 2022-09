Sahara : l’émissaire de l’ONU rencontre le Polisario à Tindouf

Staffan de Mistura, l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, s’est entretenu ce samedi 3 septembre dans un camp de réfugiés sahraouis avec le chef de la délégation des négociateurs du mouvement indépendantiste, Khatri Addouh, et le représentant du Polisario à l’ONU, Sidi Mohamed Omar. Le diplomate italo-suédois, arrivé à l’aube à Tindouf, dans l’ouest de l’Algérie, avait rencontré auparavant un groupe de jeunes et de femmes sahraouis, selon l’agence de presse sahraouie SPS.

Le dimanche 4 septembre, il doit s’entretenir avec le chef du Polisario, Brahim Ghali, a indiqué le représentant du mouvement à l’ONU. En annonçant cette visite, le vendredi 2 septembre, une porte-parole de l’ONU avait indiqué que Staffan de Mistura « a toujours hâte de pouvoir approfondir les consultations avec toutes les parties concernées sur la perspective de faire avancer de façon constructive le processus politique au Sahara occidental ».

Frictions diplomatiques

Nommé en novembre 2021, Staffan de Mistura avait effectué en janvier sa première tournée dans la région, qui l’avait conduit à Rabat, en Mauritanie, à Alger et à Tindouf. Début juillet, Staffan de Mistura s’était rendu à Rabat pour rencontrer des responsables marocains, mais avait renoncé à une visite au Sahara occidental, espérant pouvoir le faire à une date ultérieure.

L’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur le Sahara occidental et du rapprochement sécuritaire entre Rabat et Israël. Les frictions diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc autour du Sahara occidental débordent régulièrement hors du cadre bilatéral, pour impacter leurs relations avec d’autres pays en fonction de leur position sur cette question.

Ainsi la visite de Staffan de Mistura survient en pleine crise diplomatique entre le Maroc et la Tunisie après que le président tunisien Kaïs Saïed a reçu, fin août, Brahim Ghali, à l’occasion d’un sommet économique Japon-Afrique à Tunis.

Avec AFP