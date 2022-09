Pogba contre Pogba : marabout, extorsion et guerre fratricide

Le grand déballage auquel on assiste depuis quelques jours dans la famille Pogba pourrait sans doute inspirer l’un de ces documentaires sur des faits divers peu glorieux dont les plateformes de streaming font leur miel.

Samedi 27 août, un soir a priori comme un autre sur la planète football, alors que les championnats européens se déroulent normalement, Mathias Pogba (32 ans), le frère aîné de Paul (30 ans), poste une vidéo dans laquelle il promet de « grandes révélations », sur son benjamin, mais aussi sur Rafaela Pimenta, l’avocate de ce dernier, tout en promettant de dire des choses « très importantes à propos de Kylian Mbappé ».

Si l’attaque semble sortie de nulle part, les avocats de Pogba ne sont pas surpris. « Cela s’ajoute à des menaces et à des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies. »

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ