Côte d’Ivoire : au PDCI, un congrès pour resserrer les rangs

Dans moins d’un mois, le 29 septembre, Daoukro, à plus de 200 kilomètres au nord-est d’Abidjan, accueillera les plus hauts cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et son comité des sages pour un bureau politique dont l’issue est attendue avec impatience – et une certaine appréhension – par les militants de la formation politique présidée, depuis trois décennies, par Henri Konan Bédié.

Maintes fois repoussée, cette rencontre doit déterminer la date et les thèmes qui seront débattus lors du prochain congrès ordinaire, au cours duquel doit théoriquement se tenir l’élection du président du parti. Ce sera d’ailleurs l’unique point à l’ordre du jour. Et c’est à son secrétaire exécutif adjoint, Georges Philippe Ezaley, qu’Henri Konan Bédié a confié l’organisation « pratique » de ce bureau.