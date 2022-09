Aérien : quelles pistes pour le redécollage de Kenya Airways ?

La dernière fois que Kenya Airways (KQ) a réalisé des bénéfices remonte à 2012. Face aux conséquences de la pandémie et de la hausse des prix du carburant, la compagnie cotée à la Bourse de Nairobi doit procéder à des ajustements dans tous les secteurs de son activité, à commencer par sa stratégie de couverture des risques.

Notamment liée à la question du carburant, cette technique financière consiste à acheter du pétrole pour une consommation à venir à un prix antérieur prédéterminé, atténuant ainsi les effets de volatilité des cours.

Or la compagnie privée kényane a suspendu sa politique de couverture du risque en 2016, à la suite d’une inactivité commerciale prolongée, pour ne la reprendre qu’en 2021, date à laquelle la flambée des prix mondiaux du carburant a commencé à menacer