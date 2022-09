La Fraternité Saint-Pie-X, des affaires de violences sexuelles en série 

ENQUÊTE – À Libreville, en ce dimanche d’août, l’église de la Fraternité Saint-Pie-X est pleine de fidèles. Écoutant la messe prononcée en latin, les habitants de la capitale observent les gestes du prêtre positionné de dos. Parmi eux, de nombreux enfants des écoles attenantes à la mission, Notre-Dame-de-la-Providence pour les filles et Juvénat-du-Sacré-Cœur pour les garçons. Chaque semaine, il y a peu, voire pas d’absents. La présence aux offices du dimanche est obligatoire pour les élèves de ces institutions.

Ici, personne ou presque n’a entendu parler des accusations qui pèsent sur la Fraternité. On ne sait pas. Ou on ne veut pas savoir, comme certains des plus anciens paroissiens, qui ont connu les pères Patrick Groche et Damian Carlile. Au-delà des accusations dont elle fait l’objet au Gabon, la Fraternité Saint-Pie-X a aussi été au cœur de nombre d’affaires dans les années 2000 et 2010, lesquelles ont pu parfois donner lieu à des condamnations pénales.