Affaire des 49 soldats ivoiriens : les dessous du mystérieux contrat de SAS à Bamako

Avril 2019. Le général Yao Adjoumani, attaché de l’ambassade de Côte d’Ivoire aux États-Unis, est approché par son homologue allemand pour établir une coopération entre leurs deux pays, dans le cadre de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma). En plus du déploiement de 800 Casques bleus à Mopti et Tombouctou, ce partenariat prévoyait l’utilisation commune de la base de soutien logistique autonome de Bamako et la mutualisation des charges de protection et de défense. L’armée allemande, qui compte plus d’un millier d’hommes au sein de la mission onusienne, possède des unités spécialisées d’appui aérien installées à l’aéroport international de la capitale.

Une vingtaine d’aéronefs