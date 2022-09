Dix choses à savoir sur Idris Elba, acteur britannique insatiable

Idris Elba au 75e festival de Cannes, en France, le 21 mai 2022. © Pascal Le Segretain/Getty Images via AFP

1. Sur écoute

Celui qui s’est fait un nom grâce à la série à succès Luther a d’abord fait ses classes (et ses preuves) dans l’excellente fiction américaine The Wire (Sur écoute, en français), diffusée sur HBO de 2002 à 2008. Dans ce drame policier, Idris Elba – qui a dissimulé son accent britannique pour décrocher le rôle – interprète Stringer Bell, baron de la drogue de Baltimore. Face au succès que rencontrent la série et son personnage aux États-Unis, HBO décide de faire évoluer celui-ci pour l’inclure à l’intégralité des saisons (cinq au total), alors qu’il ne devait apparaître que dans la première saison.