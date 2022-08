Japon – Afrique : 30 milliards sur trois ans et des partenariats bien identifiés

Très courue, la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) a posé un jalon supplémentaire dans le partenariat que le Japon a entamé avec l’Afrique depuis 1993. À la clôture de la rencontre qui s’est déroulée à Tunis les 27 et 28 août, politiques et capitaines d’industrie africains comme japonais se disaient très satisfaits de ces 48 heures d’échanges intenses où il a été question de la transformation de l’Afrique par l’innovation technologique, des opportunités de développement du continent, de l’industrialisation, de la diversification économique et de la garantie d’un financement durable au continent africain.

Un programme conforme aux engagements de développement durable et de maintien de la paix pris lors de la Ticad 7 en 2019, qui a l’appui de l’ONU, du Pnud et auquel œuvre le Japon via l’Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro) et l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica).