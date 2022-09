Il était une fois BNP Paribas, pilier du capitalisme français en Afrique

Dans quelques mois, l’aventure de BNP Paribas en Afrique subsaharienne francophone sera achevée, avec le bouclage de la vente de ses deux dernières grandes filiales – en Côte d’Ivoire et au Sénégal. L’hériter du Comptoir national d’escompte de Paris – ex-parrain des « banques coloniales » créées dans les années 1850 pour « transformer en liquidités les indemnités obligataires accordées aux propriétaires ayant perdu la “propriété” de leurs esclaves », notait l’historien français Hubert Bonin – aura vécu au rythme des avancées et – peut-être du déclin – d’un certain capitalisme français en Afrique.

Du Sénégal au Zaïre