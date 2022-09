Mesfin Tasew (Ethiopian Airlines) : « Nous voulons bâtir un groupe qui supporte toutes les activités liées à l’aérien »

L’exercice 2021-2022 clos, depuis le 30 juin, pour Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, son PDG, qui souhaitait voir terminée cette année comptable avant d’accorder son premier entretien à la presse, présente à Jeune Afrique le bilan chiffré de la plus grande compagnie aérienne du continent et la feuille de route de celle-ci, un peu plus de cinq mois après sa prise de fonctions.

Avec un chiffre d’affaires de quelque 5 milliards de dollars, « soit 8 % de plus que ce que nous avions prévu et 26 % de plus que le niveau pré-Covid », Ethiopian a réalisé « un bel exercice », se félicite son PDG. La compagnie, qui affiche 937 millions de dollars de bénéfices nets, a transporté 6,9 millions de passagers sur son réseau international au cours de l’année écoulée. De quoi confirmer sa place parmi les plus performantes au monde, après avoir été parmi les très rares entreprises du secteur au niveau mondial à avoir affiché des profits durant l’année 2020-2021, et s’être illustrée pendant la crise sanitaire par son agilité opérationnelle.

Celui qui a été rappelé brusquement à Addis-Abeba après la démission surprise de Tewolde GebreMariam, un an à peine après avoir pris les rênes d’Asky à Lomé, a effectué l’intégralité de sa carrière au sein d’Ethiopian Airlines, entreprise qu’il a intégrée en 1984, au sortir de ses études, et assure « aimer autant que [sa] famille ». Il y a notamment été directeur des opérations pendant onze ans, et s’y est illustré comme un gestionnaire rigoureux. Rencontre.

Jeune Afrique : En tant que nouveau dirigeant, que comptez-vous apporter à Ethiopian Airlines ?

Mesfin Tasew : Mes prédécesseurs ont bâti et scrupuleusement appliqué une stratégie à long terme pour porter la croissance de l’entreprise et développer les compétences. Je suivrai leurs pas. Mon ambition est d’amener Ethiopian encore plus loin au moment de passer le flambeau à mon successeur.

Malgré les différences de caractères et de personnalités propres à chacun, nous portons la même philosophie, qui consiste à bâtir un fort leadership et à gouverner par l’exemple pour incarner les valeurs de l’entreprise : l’agilité, l’intégrité, la résilience, la persévérance…

Ethiopian détient des participations dans Asky Airlines, Zambia Airways et Malawi Airlines. Elle était aussi présente au sein de Tchadia Airlines, liquidée le 4 août, et annonce sa présence au capital des futurs Air Congo (RDC) et Air Nigeria, le futur pavillon public d’Abuja… Y a-t-il un espoir que cette stratégie d’investissement se révèle profitable à moyen terme ?