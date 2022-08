Centrafrique : création d’un comité chargé de rédiger un projet de Constitution

« Il est crée un comité de rédaction du projet de la Constitution de la république Centrafricaine », qui sera chargé de « remettre au président de la République (…) un projet de Constitution », a précisé le décret, signé par le chef de l’État et son Premier ministre, Félix Moloua.

Depuis plusieurs mois, les autorités ont organisé des manifestations en faveur d’une modification de la loi fondamentale, qui interdit actuellement au chef de l’État de briguer un troisième mandat. Faustin-Archange Touadéra, élu en 2016, a été réélu en 2020, au terme d’un scrutin contesté par l’opposition.

« Fuite en avant »

« De plus en plus de voix s’élèvent pour exiger une modification de la Constitution », avait affirmé en août le président centrafricain. « C’est une fuite en avant, et l’objectif est de se maintenir au pouvoir », a déclaré à l’AFP Martin Ziguélé, ancien Premier ministre aujourd’hui député de l’opposition. Ce dernier a appelé, avec une vingtaine de partis de l’opposition, à une manifestation ce samedi 27 août contre une modification de la Constitution.

Le Mouvement coeurs unis (MCU) du président avait déjà tenté en mars, lors d’un « dialogue républicain » excluant la rébellion et boycotté par l’essentiel de l’opposition, d’introduire un amendement faisant sauter le verrou du plafond de deux mandats et permettant ainsi au président d’en briguer un troisième en 2025.

