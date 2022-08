Angola : l’Unita d’Adalberto Costa Júnior rejette les résultats des élections

Contre-attaquer avec sang-froid. C’est ce qu’est en train de faire la principale force d’opposition angolaise, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita), sous la houlette d’Adalberto Costa Júnior. Deux jours après la tenue d’élections générales, l’Unita a annoncé, vendredi 26 août en fin de journée, rejeter les résultats provisoires communiqués la veille par la Commission nationale électorale (CNE).

Ceux-ci, actant certes sa progression inédite avec la conquête de trois provinces, donnent la victoire au Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) du président sortant João Lourenço, avec 51, 07 % des suffrages contre 44,05 % pour l’Unita.

« Différences flagrantes »

Se gardant de crier à la « fraude » comme l’Unita l’avait fait après les scrutins de 2012 et 2017, Adalberto Costa Júnior a pointé des « différences flagrantes » entre les données des procès-verbaux des bureaux de vote et celles publiées par la CNE, citant trois exemples dans trois provinces différentes (Luanda, Moxico et Cuanza-Sul), où les résultats officiels minimisent les votes de l’Unita.

Le MPLA n’a pas gagné les élections du 24 août

Face à cette « réalité factuelle et vérifiable » issue du traitement de procès-verbaux obtenus « légalement », le leader de l’Unita, laquelle mène un dépouillement parallèle au niveau national, a appelé la CNE à constituer une commission indépendante et internationale pour comparer les données issues des procès-verbaux avec celles fournies par la CNE.

« Le MPLA n’a pas gagné les élections du 24 août », a affirmé Adalberto Costa Júnior, appelant à respecter « la souveraineté du peuple » et à « protéger son vote face à l’assaut de ceux qui ne comprennent pas le concept de démocratie parce qu’ils ne le pratiquent pas ».

Appel au calme

Remerciant les électeurs angolais pour leur participation, le leader de l’opposition les a appelés à « rester calmes et sereins » et à faire « confiance à la direction de l’Unita », le parti voulant éviter de prêter le flanc aux récurrentes accusations d’incitation à la violence et au chaos portées par le MPLA.

Plus tôt dans la journée, le parti présidentiel, au pouvoir depuis 1975, avait promis de redoubler d’efforts pour améliorer la gouvernance et réaffirmé sa volonté d’organiser des élections locales, une promesse de campagne de 2017 non réalisée en raison de la pandémie de Covid-19, selon les autorités.

Un peu avant l’intervention de l’Unita, la mission d’observation de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) avait dévoilé ses déclarations préliminaires, saluant le bon déroulement du scrutin et le libre exercice du droit de vote tout en appelant à continuer à améliorer le processus électoral.

Hommage à dos Santos

La tenue du scrutin et l’annonce des résultats interviennent alors que le pays doit rendre hommage ce week-end à l’ancien président José Eduardo dos Santos, décédé à Barcelone le 8 juillet et dont le corps a été rapatrié en Angola pour une cérémonie officielle.

En prévision de celle-ci, la police a appelé « tous les citoyens, membres de la société civile et groupes souhaitant organiser des activités samedi et dimanche à s’abstenir par respect envers la figure de l’ancien chef de l’État ».