Cedeao : l’intense lobbying des Nations unies pour punir les changements constitutionnels 

Les chefs d’État et de gouvernement lors du dernier sommet de la Cedeao, à Accra, le 3 juillet. © Nipah Dennis/AFP

Selon nos informations, le National Democratic Institute (NDI) a entrepris depuis plusieurs mois une intense opération de lobbying au niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour renforcer le protocole additionnel de l’organisation ouest-africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Un colloque organisé par le think tank américain proche du Parti démocrate et de la Maison Blanche, basé à Washington, doit se dérouler du 6 au 7 septembre à Dakar afin de faire des recommandations à la Cedeao. Il permettra aussi d’établir une feuille de route. Une trentaine de diplomates, d’universitaires et de personnalités issues de la société civile africaine triés sur le volet participeront à l’événement.